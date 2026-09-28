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Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar emrat e deputetëve për përbërjen e 16 komisioneve parlamentare.
Kjo parti do të ketë dy kryetarë komisionesh, Jehona Lushaku-Sadriu, e propozuar për kryetare të Komisionit për Integrimin Evropian, dhe Besian Mustafa, i propozuar për kryetar të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike.
Pjesa tjetër e deputetëve të LDK-së janë propozuar si zëvendëskryetarë dhe anëtarë në komisionet përkatëse, raporton Klankosova.tv
Propozimet nga LDK-ja:
1. Komisioni për Buxhet, Punë e Transfere, Avdullah Hoti, anëtar.
2. Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, Kujtim Shala, anëtar.
3. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore të Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit, Doarsa Kica-Xhelili, zëvendëskryetare e parë.
4. Komisioni për Integrimin Evropian, Jehona Lushaku-Sadriu, kryetare.
5. Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Lutfi Haziri, anëtar.
6. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport, Hykmete Bajrami, anëtare.
7. Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion, Ermal Sadiku, anëtar.
8. Komisioni për Mjedis, Planifikim Hapësinor, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport, Ukë Rugova, zëvendëskryetar i parë.
9. Komisioni për Shëndetësi, Albena Reshitaj, anëtare.
10. Komisioni për Administratë Publike, Digjitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, Armend Zemaj, anëtar.
11. Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, Fadil Hadërgjonaj, zëvendëskryetar i parë.
12. Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore dhe Peticione, Janina Ymeri, anëtare.
13. Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike, Besian Mustafa, kryetar.
14. Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Anton Quni, anëtar.
15. Komisioni për Kulturë, Turizëm, Sport dhe Rini, Paris Guri, zëvendëskryetar i parë.
16. Komisioni për Mirëqenie Sociale, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare, Viktimat e Dhunës Seksuale dhe Luftës dhe Persona të Pagjetur, Arben Gashi, anëtar.