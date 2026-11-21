Lajmet e fundit
Vetmia dhe ndjenjat e izolimit social mund të lidhen me plakjen më të shpejtë biologjike, sugjeron një studim i ri.
Ndërsa dy persona mund të kenë të njëjtën moshë kronologjike, mosha e tyre biologjike, e matur nga shënuesit e gjakut, mund të ndryshojë ndjeshëm. Hulumtimi, i botuar në revistën Health Psychology, sugjeron që cilësia dhe frekuenca e kontaktit social mund të jetë një faktor i rëndësishëm në këtë proces.
Një analizë e të dhënave nga më shumë se 300,000 të rritur në Mbretërinë e Bashkuar zbuloi se izolimi dhe vetmia lidhen me moshën më të vjetër biologjike, raporton EatingWell.
Analiza e të dhënave nga 300,000 britanikë
Hulumtuesit përdorën të dhëna nga UK Biobank, e cila përfshin 309,746 pjesëmarrës. Ata u regjistruan në studim midis viteve 2006 dhe 2010, kur ishin midis 40 dhe 69 vjeç. Mosha e tyre mesatare ishte 56 vjeç, ndërsa gratë përbënin 54 përqind të mostrës. Pjesëmarrësit u ndoqën për një mesatare prej 14 vjetësh.
Shkalla e izolimit social u vlerësua në një shkallë nga 0 deri në 3. U mor në konsideratë nëse një person jeton vetëm, sa shpesh takohet me miqtë dhe familjen dhe nëse merr pjesë në aktivitete në grup, si klubet sportive ose komunitetet fetare. Ndjenjat e vetmisë u vlerësuan në një shkallë nga 0 deri në 2, bazuar në faktin nëse një person ndihet shpesh i vetmuar dhe nëse ka dikë për t'iu besuar. Për të matur plakjen biologjike, u përdor algoritmi PhenoAge, i cili llogarit devijimin e moshës biologjike nga ajo aktuale bazuar në biomarkuesit në gjak, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Izolimi dhe vetmia lidhen me plakjen më të shpejtë
Pasi faktorë të tillë si mosha, gjinia, të ardhurat, indeksi i masës trupore, pirja e duhanit, dieta, gjumi, aktiviteti fizik dhe historia mjekësore u përfshinë në analizë, rezultatet treguan se si izolimi ashtu edhe vetmia lidheshin me plakjen më të shpejtë biologjike. Njerëzit me nivelet më të larta të izolimit ishin rreth katër muaj më të vjetër biologjikisht se ata që ishin më pak të izoluar. Në të njëjtën kohë, njerëzit më të vetmuar ishin rreth tre muaj më të vjetër biologjikisht se ata që nuk ndiheshin kështu, transmeton Klankosova.tv.
Hulumtuesit gjithashtu gjurmuan shkallët e vdekshmërisë. Çdo pikë shtesë në shkallën e izolimit shoqërohej me një rrezik gati 14 për qind më të lartë vdekjeje nga çdo shkak. Nga ana tjetër, çdo pikë në shkallën e vetmisë mbartte një rrezik gati 9 për qind më të lartë. Plakja biologjike shpjegonte vetëm një pjesë të vogël të kësaj lidhjeje.