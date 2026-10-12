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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” u ka bërë thirrje konsumatorëve që t’i paguajnë faturat e ujit me kohë, duke paralajmëruar për rritjen e borxheve dhe mundësinë e penalizimeve.
Përmes një njoftimi publik, KRU “Prishtina” ka theksuar se nuk do të ketë tolerancë ndaj konsumatorëve që nuk i përmbushin obligimet e tyre financiare për shërbimet e ujësjellësit, transmeton Klankosova.tv.
Sipas kompanisë, dy fatura të papaguara konsiderohen borxh, ndërsa konsumatorët janë ftuar që të mos lejojnë grumbullimin e detyrimeve dhe t’i kryejnë pagesat brenda afateve të përcaktuara.
“Mos lejo që borxhi të rritet. Shmang penalizimet duke i paguar faturat me kohë!”, thuhet në njoftimin e publikuar nga kompania.
KRU “Prishtina” ka rikujtuar gjithashtu rëndësinë e përgjegjësisë së përbashkët për shërbimet e ujësjellësit, duke u bërë thirrje të gjithë konsumatorëve që të jenë të rregullt në pagesa.