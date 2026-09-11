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Kuvendi i Kosovës vazhdon të mos jetë i konstituuar në tërësi.
Derisa Albulena Haxhiu u zgjodh kryetare në seancën paraprake të 9 shtatorit, në vazhdimin e seancës që u mbajt paraditen e sotme, Ardian Gola nga LVV, me shumicë votash (101) u votua për nënkryetar të Kuvendit, raporton Klankosova.tv.
Pas votimit për Golën, në radhë ishte votimi për nënkryetaren e dytë, atë të PDK-së, Vlora Çitakun.
Megjithatë, deputetja e PDK-së nuk mori votat e mjaftueshme, pasi nuk u votua nga asnjë nga deputetët e LVV-së.
Me këtë rast, GP i PDK-së lëshoi sallën, teksa kryetari i kësaj partie, Bedri Hamza, tha se deputetët e tij nuk do të marrin më pjesë në vazhdimet tjera të seancës konstituive.
Vazhdimi i seancës, i paralajmëruar për në orën 14:00, nisi me rreth 1 orë vonesë, por që epilogu qe i njëjtë - dështim në zgjedhjen e nënkryetarëve të tjerë të Kuvendit.