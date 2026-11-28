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Lazio ka marrë një tjetër fitore në Serie A, duke triumfuar 2-1 në udhëtim ndaj Torinos, në kuadër të xhiros së 13-të.
Protagonistë të kësaj fitoreje ishin dy danezët, Oliver Provstgaard dhe Gustav Isaksen, të cilët shënuan në minutat 42 dhe 44, duke i dhënë Lazios një epërsi të dyfishtë. Për Torinon, golin e vetëm e realizoi Ché Adams në minutën e 62-të, por vendasit nuk arritën të shmangnin humbjen.
Kjo ishte fitorja e 11-të sezonale për Lazion, e cila po kalon një formë fantastike nën drejtimin e Gennaro Gattusos. Kryeqytetasit vazhdojnë të kryesojnë bindshëm tabelën me 35 pikë, ndërsa Torino renditet në pozitën e 13-të me 14 pikë.
Në xhiron e ardhshme, Lazio do të përballet me Atalantën, ndërsa Torino do të kërkojë pikë në udhëtim te Genoa.