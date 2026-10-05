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Ndryshimi i Ligjit për Specialen dhe çështja e Presidentit, u diskutuan në Programin e Mëngjesit në Klan Kosova me mysafirët e ftuar.
Mysafirët u shprehën e ka mosbesim ndërmjet partive politike.
Gazetari Enis Reçica, tregoi një nga skenarët e mundshëm, pasi që afati i fundit për presidentin është nesër më 6 tetor.
"Nëse sot kalohet leximi i parë dhe nëse votohet për shmangien e afateve procedurale dhe të votohet për leximin e dytë nesër paradite ose para orës 12 të natës dhe të kalohet menjëherë te seanca për zgjedhjen e presidentit, ka mundësi që dikush t'i dërgojë në Gjykatën Kushtetuese dhe potencialisht të rrëzohet një ligj i tillë", tha Reçica.
"Unë besoj që kanë me bo këtë 'lojë'. Ka me u bë leximi i parë, ka me u kalu, shkohet me seancën për presidentin...", shtoi ai.
"PDK po thotë jo, ne i duam dy leximet, por s'ka afat", deklaroi gazetari.
Derisa gazetari Vullnet Krasniqi u shpreh se ose ka një emër që tashmë dihet për president, por VV e PDK nuk po donë ta thonë.
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