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Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë kanë konfirmuar përfundimin e kontratave të Annie O’Reilly dhe Kerrie Ann Rowan si bashkëmbrojtëse të Kadri Veselit, i cili po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Sipas një parashtrese të Administratores së Gjykatës drejtuar Trupit Gjykues II, vendimi për ndërprerjen e kontratave të dy bashkëmbrojtëseve u mor nga mbrojtësi i Veselit, Rodney Dixon.
“Më 13 tetor 2026, Dixon e njoftoi shefin e Zyrës së Mbrojtjes për vendimin që kontratat e Annie O’Reilly dhe Kerrie Ann Rowan të ndërpriteshin me efekt të menjëhershëm”, thuhet në dokumentin e Zyrës së Regjistrit, raporton Klankosova.tv.
Në njoftim thuhet se ndërprerja e kontratave do të realizohej pa ndikuar negativisht në interesat e Kadri Veselit dhe në kohëzgjatjen e procedurave gjyqësore.
Një ditë më pas, më 14 tetor, Administratorja e Gjykatës konfirmoi përfundimin e angazhimit të dy bashkëmbrojtëseve. /Klankosova.tv