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Japonia thotë se ka nisur avionë luftarakë dhe ka protestuar "fortësisht" pasi dy avionë të dyshuar rusë shkelën hapësirën e saj ajrore herët të martën.
Koreja e Jugut gjithashtu thotë se ka vendosur avionë luftarakë, ndërsa Tajvani thotë se "u përgjigj" ndaj avionëve ushtarakë rusë të zbuluar në zonat e tyre përkatëse të identifikimit të mbrojtjes ajrore.
Këto janë zona tampon jozyrtare përtej hapësirës ajrore territoriale ku qeveritë identifikojnë avionët që afrohen për qëllime sigurie. Moska ende nuk ka komentuar, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Inkursionet e dyshuara janë një kujtesë e fuqisë ushtarake të Rusisë përpara samitit ekonomik të Apec në Kinë këtë javë, në të cilin Vladimir Putin do të marrë pjesë së bashku me presidentin amerikan Donald Trump.
Sekretarja Kryesore e Kabinetit të Japonisë, Minoru Kihara, tha se rrugët e fluturimit të avionëve rusë, pranë ishullit jugperëndimor Okinoshima, ishin një "shkelje serioze e sovranitetit të Japonisë" dhe "krejtësisht e papranueshme".
Inkursioni i fundit i tillë ishte në vitin 2024, kur një aeroplan patrullimi ushtarak rus hyri në hapësirën ajrore japoneze pranë ishullit Rebun, Hokkaido.
Tajvani thotë se ushtria e saj "u përgjigj në përputhje me rrethanat" pasi dy avionë ushtarakë rusë hynë në zonën e saj të identifikimit të mbrojtjes ajrore, gjithashtu të martën.
Koreja e Jugut thotë se dërgoi avionë luftarakë pasi një numër i paspecifikuar avionësh ushtarakë rusë hynë në zonën e saj të identifikimit të mbrojtjes ajrore mbi Detin e Japonisë. Autoritetet thanë se avionët u nisën pa shkelur hapësirën ajrore të Koresë së Jugut.