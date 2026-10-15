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Një anije kontejnerësh dhe një anije për transportin e mallrave të thata me shumicë janë mbytur pranë Ngushticës së Hormuzit gjatë 24 orëve të fundit, pasi u goditën nga predha në incidente të veçanta, njoftuan të mërkurën zyrtarë të sektorit detar.
Sulmet në këtë zonë detare janë shtuar ndjeshëm gjatë 10 ditëve të fundit; Irani deklaron se po intensifikon goditjet si përgjigje ndaj bllokadës së porteve të tij nga SHBA-ja dhe sanksioneve më të ashpra të vendosura muajin e kaluar, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Anija "GFS Pride", që lundron nën flamurin e Singaporit – një anije e vogël kontejnerësh me kapacitet 2.824 njësi ekuivalente 20-këmbëshe (TEU) – u fundos ndërsa kalonte përmes ngushticës, sipas burimeve të sigurisë detare.
"Anija 'GFS Pride' pësoi dëmtime dhe një zjarr në bord, e më pas u mbyt. Të 21 anëtarët e ekuipazhit u evakuuan të sigurt. Nuk raportohet për të lënduar," deklaroi të mërkurën Autoriteti Detar dhe Portual i Singaporit (MPA), duke shtuar se anija po kalonte përmes ngushticës të martën.
Në një incident tjetër, anija "Cape Dao", që lundron nën flamurin e Antigua dhe Barbudës, u mbyt pranë ngushticës, disa javë pasi ishte goditur nga një predhë më 23 shtator. Kjo bëhet e ditur nga të dhënat e Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO) – agjencia e OKB-së për transportin detar – të publikuara të mërkurën.
Një anëtar i ekuipazhit humbi jetën, ndërsa pjesa tjetër e ekuipazhit u evakuua menjëherë pas goditjes, bënë të ditur burime detare.
Kompania menaxhuese e anijes, "Peonies Shipmanagement FZE" me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk ishte e disponueshme për një koment të menjëhershëm.
"GFS Pride" dhe "Cape Dao" janë anija e dytë dhe e tretë që mbyten që nga fillimi i konfliktit SHBA-Iran më 28 shkurt, sipas një analize të të dhënave të IMO-së mbi incidentet detare.
"MPA është thellësisht e shqetësuar për sulmet e vazhdueshme ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit," deklaroi autoriteti i Singaporit.
"Sulme të tilla janë të paprovokuara, të pajustifikueshme dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare."
Kompania menaxhuese e "GFS Pride", "GFS Ship Management FZE" me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk mundi të kontaktohej menjëherë për një koment. "Incidentet e fundit përforcojnë kërcënimin e vazhdueshëm ndaj transportit detar tregtar që kalon përmes Ngushticës së Hormuzit," deklaroi të mërkurën kompania për menaxhimin e rreziqeve detare, MARISKS.
"Kërcënimi nuk kufizohet vetëm te cisternat; edhe anijet me kontejnerë, si dhe ato që transportojnë ngarkesa të thata në masë, kanë pësuar dëme të rënda."