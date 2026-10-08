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Një 25-vjeçare me shtetësi angleze është gjetur pa shenja jete në një apartament në Durrës.
Ngjarja është raportuar rreth orës 12:50, ndërsa shërbimi i Urgjencës së Durrësit ka konstatuar vdekjen e shtetases E. S., 25 vjeçe.
Sipas këqyrjes paraprake, në trupin e saj nuk janë konstatuar shenja dhune, shkruan abcnewsal, transmeton Klankosova.tv
Në apartament është gjetur edhe fëmija i saj, rreth dy vjeç, i cili ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të vdekjes, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.