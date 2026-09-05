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Llapi po kalon një fillim makth në Superligën e Kosovës. Skuadra nga Podujeva ka pësuar humbjen e katërt në po aq ndeshje, duke mbetur në kuotën e zero pikëve.
Në stadiumin “Zahir Pajaziti”, Dukagjini triumfoi 1-2 dhe mori tri pikë shumë të rëndësishme, duke e çuar bilancin e tij në tetë pikë.
Mysafirët kaluan në epërsi në minutën e 15-të me Dienit Isufin.
Llapi reagoi dhe barazoi në minutën e 32-të, kur Arbnor Ramadani ishte i saktë nga pika e bardhë.
Por Dukagjini nuk u dorëzua dhe në pjesën e dytë gjeti golin e fitores. Egzon Sinani shënoi për 1-2, duke i dhënë skuadrës së tij një tjetër fitore të rëndësishme.
Pas katër xhirove, Dukagjini ka grumbulluar tetë pikë, ndërsa Llapi mbetet në fund me zero pikë.