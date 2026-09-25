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Edhe kryeqendra e Dukagjinit, Peja, iu bashkua protestave në mbështetje të çlirimtarëve dhe kërkimit të drejtësisë për ish-krerët e UÇK-së.
Qytetarët u mblodhën në sheshin “Shkëlzen Haradinaj”, pas thirrjes së Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, për të shprehur pakënaqësinë lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë.
Protestuesit kërkuan drejtësi për ish-krerët e UÇK-së, të cilët po mbahen në Hagë pas dënimeve të shqiptuara javën e kaluar.
Në mesin e protestuesve kishte qytetarë të veshur me bluza me figurat e katër ish-krerëve të UÇK-së, ndërsa nuk munguan as flamujt dhe simbolet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Detaje për këtë protestë ka dhënë gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami.