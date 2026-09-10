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Xhiroja e pestë e Superligës së Kosovës në futboll mbyllet sonte me një përballje që premton rivalitet dhe luftë për pikët e plota.
Në Klinë, Dukagjini do ta presë Malishevën në një duel mes dy skuadrave që kanë pasur një nisje të mirë të sezonit.
Skuadra e drejtuar nga Armend Dallku, aktualisht renditet në pozitën e pestë të tabelës me tetë pikë, ndërsa Malisheva mban vendin e dytë me 10 pikë.
Malisheva synon të vazhdojë ndjekjen e lideres, Prishtinës, e cila aktualisht kryeson tabelën me 12 pikë, ndërsa vendasit do të kërkojnë të shfrytëzojnë faktorin fushë për t’iu afruar kreut.
Ndeshja mes Dukagjinit dhe Malishevës zhvillohet sonte në stadiumin e Klinës, me fillim nga ora 19:00.