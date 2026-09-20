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Dukagjini dhe Drita do të përballen sot në stadiumin “13 Qershori” në Klinë, në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës.
Skuadra klinase po kalon një sezon pozitiv deri më tani, pasi në gjashtë ndeshjet e zhvilluara ka regjistruar tri fitore dhe tri barazime, transmeton Klankosova.tv.
Në anën tjetër, Drita, kampionia aktuale e Kosovës, ka zhvilluar pesë ndeshje deri më tani, në të cilat ka marrë dy fitore, dy barazime dhe një humbje.
Tashmë janë publikuar edhe formacionet startuese të të dyja skuadrave.
Dukagjini: Haxhihamza, Bardhoku, Sinani, Basri, Bytyqi, Hugo, Pefqeli, Rexhaj, Zulfiji, Stevenson, Isufi.
Drita: Maloku, Besart Krasniqi, Pëllumbi, Salihu, Ovouka, Broja, Dabiqaj, Limaj, Jashari, Balaj, Bletrimi Krasniqi.