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Opinionistët Rudina dhe Resul kanë komentuar situatën e Arlindës dhe raportet e saj me banorët e tjerë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5.
Rudina ka vlerësuar qëndrimin e Arlindës për respektimin e vetes dhe mbrojtjen e mendimit të saj, por i ka kërkuar që të respektojë edhe mendimet e të tjerëve.
“Arlinda duhet të superduartrokitet, sepse e respekton veten dhe thotë: ‘Ku është mendimi im?’. Por do të doja nga Arlinda t’i respektonte edhe mendimet e të tjerëve. Ti ke zgjedhur të luash e vetme dhe ke zgjedhur të jesh protagoniste që nga fillimi”, ka thënë Rudina.
Ndërsa Resul Sinani ka vlerësuar se Arlinda në disa raste bie në kundërthënie me deklaratat e saj.
“Ka raste kur ka një mendim kolektiv, edhe pse nuk mendoj që të gjithë aty e kanë atë mendim. Ti je kontradiktore, në një formë thua se je e vetme dhe më pas u kthehesh banorëve duke thënë se po të lënë vetëm”, ka thënë Resuli.
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