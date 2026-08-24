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Shqipëria ka fituar medaljen e parë të artë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, falë mundësit Islam Dudaev.
31-vjeçari, i natyralizuar si shqiptar, triumfoi në kategorinë deri në 74 kilogramë, në stilin e lirë ndërsa në finale, Dudaev mposhti Fati Vejselin, mundësin nga Maqedonia e Veriut, duke u shpallur kampion i Lojërave Mesdhetare.
Dudaev, i cili më parë i ka dhuruar Shqipërisë medalje të bronztë olimpike dhe titullin kampion Europe, kishte fituar gjithashtu medalje bronzi në Lojërat Mesdhetare “Oran 2022”, shkruan Euronewsal, transmeton Klankosova.tv.
Bilanci i mundësve kuqezi në “Taranto 2026” u pasurua edhe me një medalje argjendi pasi Zelimkhan Abakarov u rendit i dyti në kategorinë deri në 65 kilogramë, pasi u mposht në finale nga turku Ahmet Duman me rezultatin 4-2.
Ndërkohë, një ditë më parë, Ardit Zeneli fitoi medaljen e bronztë në stilin greko-romak, duke e çuar në tre numrin e medaljeve të fituara nga Shqipëria në “Taranto 2026”, të gjitha në sportin e mundjes.