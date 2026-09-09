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Deputetja tjetër nga radhët e komunitetit boshnjak, Duda Balje, ka deklaruar se nuk ka ndryshuar qëndrim sa i përket votës për presidentin.
Balje deklaroi se nuk ka pasur as takim e as marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje.
"Do ta shohim se si do të zhvillohet sot. Për president është problem. Në këtë moment nuk e shoh se si do të dalim nga kjo krizë. Unë deri më tani nuk kam pasur asnjë takim me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje, nuk kemi pasur asnjë marrëveshje dhe derisa është kështu, unë nuk e shoh të arsyeshme ta jap votën time... nuk e besoj se kanë nevojë për votën time", tha ajo para mediave.