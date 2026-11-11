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Ylli botëror, me origjinë nga Kosova, Dua Lipa, është një nga emrat kryesorë që do të performojnë në festivalin e muzikës “Coachella” në vitin 2027.
Lajmi u bë i ditur nga organizatorët e festivalit, të cilët kanë konfirmuar se Dua do të ngjitet në skenë në dy netët e festivalit.
Sipas BBC-së, krahas saj, në mesin e artistëve kryesorë do të jenë edhe grupi Tame Impala, i cili do të performojë të shtunave, si dhe këngëtarja SZA, e cila do të jetë në skenë të dielave.
Kësisoj, Dua Lipa pritet të bëhet artistja e parë solo britanike që kryeson festivalin.
“Coachella” mbahet në Kaliforni të ShBA-së, nga 9 deri më 11 prill dhe nga 16 deri më 18 prill 2027.