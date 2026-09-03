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Hetuesit gjermanë po ndjekin gjurmë që çojnë drejt Serbisë dhe Polonisë, në kuadër të hetimeve për tentativën e sulmit me dronë në aeroportin Leipzig/Halle.
Sipas revistës gjermane “Der Spiegel”, e cila citon burime të sigurisë, një nga të dyshuarit e identifikuar deri më tani lidhet me një tjetër rast sabotimi – sulmin me zjarr ndaj një dyqani të materialeve ndërtimore në qytetin polak Lodz, në korrik të vitit 2024, transmeton KosovaPress.
Më 11 qershor, forcat serbe të sigurisë arrestuan dy persona, të cilët kishin me vete pjesë të një droni të modifikuar, pajisje transmetuese për kontrollimin e tij dhe dy kanaçe konservash të mbushura me eksploziv.
Më 11 qershor, forcat serbe të sigurisë arrestuan dy persona, të cilët kishin me vete pjesë të një droni të modifikuar, pajisje transmetuese për kontrollimin e tij dhe dy kanaçe konservash të mbushura me eksploziv.
Të arrestuarit janë një shtetas serb dhe një person me shtetësi serbe dhe ruse. Të dy ndodhen në paraburgim.
Të arrestuarit janë një shtetas serb dhe një person me shtetësi serbe dhe ruse. Të dy ndodhen në paraburgim.
Personi në fjalë dyshohet se ka pasur kontakte me shërbimet ruse të inteligjencës.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu lidhjet e mundshme ndërmjet incidentit në Leipzig dhe një rasti të zbulimit të eksplozivit në kufirin serbo-hungarez.