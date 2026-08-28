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Ushtria suedeze do të marrë pjesë në mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e territorit finlandez me avionë luftarakë Gripen dhe një korvetë të paktën deri në fund të vitit 2026, njoftuan sot Forcat Mbrojtëse Finlandeze.
"Pajisjet suedeze forcojnë posaçërisht mbikëqyrjen ajrore, duke liruar burimet e vetë Forcave Mbrojtëse Finlandeze për të zmbrapsur incidentet, nëse është e nevojshme", tha ushtria finlandeze.
Vendet fqinje, dy nga anëtarët më të rinj të NATO-s, tashmë kanë bashkëpunim të ngushtë dypalësh në mbrojtje. Finlanda ndan një kufi lindor prej 1,340 kilometrash me Rusinë.
“Suedia i është përgjigjur kërkesës së Finlandës për të forcuar mbrojtjen e saj ajrore për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë”, tha Ministri Suedez i Mbrojtjes, Pål Jonson, për Reuters, duke shtuar se forcat e armatosura suedeze, sipas marrëveshjes, nëse është e nevojshme, mund ta ndihmojnë Finlandën të zmbrapsë një shkelje të territorit finlandez.
Përveç avionëve luftarakë, anijeve të afta për luftim dhe dronëve, Suedia mund të kontribuojë edhe me sisteme tokësore për mbrojtje kundër mjeteve ajrore pa pilot, tha ai.
Dronët ushtarakë që kanë hyrë në hapësirën ajrore të Finlandës, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë po ngrenë shqetësime se lufta në Ukrainë po përhapet në kufijtë veriorë të NATO-s me Rusinë.
Ukraina po shton sulmet ndaj porteve ruse të eksportit të naftës në Detin Baltik, por disa nga dronët e saj nuk kanë arritur në objektiva dhe kanë shkaktuar alarme sigurie në vendet fqinje.
SAAB e Suedisë, prodhuesi i Gripen, njoftoi sot veçmas se kishte marrë një porosi me vlerë 126 milionë dollarë nga Finlanda për sistemin portativ të raketave të mbrojtjes ajrore RBS 70 NG. /Klankosova.tv