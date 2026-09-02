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Tentativa e sulmit në Leipzig kishte të gjitha shenjat dalluese të terrorizmit të sponsorizuar nga shteti.
Kështu tha të mërkurën shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, duke shtuar se Evropa duhet të koordinohet për atë që mund të bëhet më shumë duke pasur parasysh përshkallëzimin e sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës.
Duke folur përpara një takimi informal të ministrave të jashtëm evropianë në Irlandë, Kallas tha gjithashtu se puna është duke vazhduar në 1,600 lista sanksionesh që lidhen me kompleksin ushtarak të Rusisë dhe "ndoshta ka të tjera për t'u shtuar".
Qeveria gjermane tha të martën se kishte arritur në përfundimin se Rusia ishte përgjegjëse për sulmin e tentuar me dron muajin e kaluar, transmeton Klankosova.tv