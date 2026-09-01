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NATO ngriti avionët luftarakë pasi dronët u afruan dhe hynë në hapësirën ajrore të Letonisë dhe Estonisë gjatë natës, sipas autoriteteve lokale të cituara nga transmetuesit publikë LRT dhe ERR.
Në Letoni, një paralajmërim për një kërcënim të mundshëm për hapësirën ajrore u lëshua në komunën verilindore të Aluksne, duke bërë që Misioni i Mbikëqyrjes Ajrore Baltike i NATO-s të ngrinte në ajër avionë luftarakë, thanë Forcat e Armatosura Kombëtare Letoneze.
Banorëve iu këshillua të qëndronin brenda, të mbyllnin dritaret dhe dyert dhe të ndiqnin "parimin e dy mureve", duke mbajtur dy mure midis tyre dhe kërcënimeve të mundshme, raporton Index.hr, transmeton Klankosova.tv
Atyre iu tha gjithashtu të telefononin 911 nëse vinin re një objekt që fluturonte ulët, të dyshimtë ose të rrezikshëm. Alarmi u hoq në orën 4:17 të mëngjesit sipas kohës lokale.
Rreth 90 minuta më parë, një paralajmërim i verdhë i nivelit më të ulët u lëshua në komunën letoneze të Ludzës për shkak të një kërcënimi të mundshëm për hapësirën ajrore. Më vonë u anulua.
Incidentet pasuan paralajmërime të përsëritura për hapësirën ajrore në rajonet Latgale dhe Vidzeme të Letonisë këtë verë.
Drone të huaja janë rrëzuar dhe shpërthyer në Letoni, dhe disa prej tyre janë qëlluar nga avionët luftarakë të NATO-s. Incidentet besohet se kanë përfshirë dronë të përdorur në luftën ruso-ukrainase që i janë afruar ose kanë hyrë në hapësirën ajrore letoneze.
Në Estoninë fqinje, dronë rusë iu afruan shkurtimisht qytetit të Narvës, ndërsa një tjetër kaloi në hapësirën ajrore estoneze në juglindje të vendit, sipas ERR.
Komandanti i Forcave Ajrore Estoneze, Gjenerali i Brigadës Riivo Valge, tha rreth orës 2 të mëngjesit sipas kohës lokale se një duzinë dronësh u zbuluan pranë kufirit, ndërsa Ukraina kreu atë që ai e përshkroi si një sulm në shkallë të gjerë me dronë kundër Rusisë.
Rreth orës 3 të mëngjesit sipas orës lokale (00:00 GMT), një dron u kthye drejt Narvës, duke bërë që autoritetet të lëshonin një paralajmërim publik dhe të aktivizonin mbrojtjen ajrore tokësore. Avionët luftarakë më pas u ngritën nga Baza Ajrore e Amarit.
Droni më vonë u kthye në Rusi dhe nuk hyri në hapësirën ajrore të Estonisë. Rreth 30 minuta më vonë, droni i dytë kaloi Estoninë juglindore dhe fluturoi në zonën kufitare për ca kohë, tha Valge.
Valge tha se sjellja e tij ishte e paparashikueshme, ndërsa më shumë dronë u zbuluan përtej kufirit në Rusi. Droni përfundimisht la hapësirën ajrore estoneze pa u rrëzuar dhe avionët luftarakë estonezë nuk kishin nevojë të hapnin zjarr, tha Valge.
Paralajmërimi u hoq pasi situata përtej kufirit u qetësua rreth orës 5 të mëngjesit sipas orës lokale. Valge tha se situata ishte e qetë të martën dhe u bëri thirrje estonezëve të përqendrohen në fillimin e vitit shkollor. /Klankosova.tv