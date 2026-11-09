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Zyrtarët korrektues kanë parandaluar sot futjen e një substance të dyshuar narkotike në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Shërbimit Korrektues të Kosovës, substanca është zbuluar gjatë kontrollit në sallën e vizitave, e fshehur brenda xhaketës së një familjari që kishte ardhur për të vizituar një të burgosur, transmeton Klankosova.tv.
Pas zbulimit, vizita është anuluar, ndërsa është njoftuar Policia e Kosovës, së cilës i është dorëzuar edhe substanca e dyshuar.
Shërbimi Korrektues ka bërë të ditur se do të vazhdojë zbatimin e kontrolleve dhe masave të sigurisë për të parandaluar futjen e sendeve dhe substancave të ndaluara në institucionet korrektuese.