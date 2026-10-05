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Kuvendi i Kosovës ka votuar për zgjedhjen e kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE).
Në votim morën pjesë gjithsej 69 deputetë.
Driton Gojani ka marrë 62 vota, ndërsa Ymer Fejzullahu ka marrë vetëm 7 vota.
Me këtë rezultat, Gojani është zgjedhur kryesues i Bordit të ZRRE-së, me mandat pesëvjeçar.
Ndërsa Lutfije Dervishi ka marrë mbështetjen e nevojshme për anëtare të Bordit.
Ndërsa për anëtarin tjetër, kryesuesi i seancës, Ardian Gola, tha se do të shpallet konkurs. /Klankosova.tv