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Qendra e Skenderajt është mbushur me drenicakë, në mbështetje të çlirimtarëve në Hagë.
Një vajzë që mori fjalën, shpërtheu në lot, duke thënë se Kosova është me Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin,
“Le ta dinë ata që janë larg nesh, nuk jeni vetëm. Jemi me ju. Jemi me familjet tuaja. Jemi me sakrificën tuaj dhe me kujtimet e të gjithë atyre që ranë për lirinë e Kosovës. Rroftë Kosova, rroftë liria, lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit”
Qindra qytetarë janë mbledhur në protestën e thirrur nga Organizata e Veteranëve për të kundështuar vendimit të Gjykatës Speciale kundër ish-krerëve të UÇK-së./Klankosova.tv