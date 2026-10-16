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Të gjallë nuk e panë qysh nga prilli i 1999-ës, por këtë të premte e prekën me dorë arkivolin e tij.
Kjo i mërziti fort familjarët e intelektualit Idriz Rrecaj, që u identifikua ditë më parë në gërmimet që u kryen në Zubin Potok, raporton Klan Kosova.
Ata i zunë vendet përballë portretit të tij, e sy e vesh qenë kah dera, duke pritur familjarë e miq për të ndarë dhimbjen me ta në homazhin përkujtimor.
Radhës së qytetarëve nuk iu pa fundi, e pas tyre, në Palestrën e Sportit në Skenderaj, për nderime shkoi edhe kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu.
Kryekuvendarja fillimisht një buqetë me lule e la pranë arkivolit e më pas iu dha edhe ngushëllime të afërmve.
Paraprakisht për Rrecajn u mbajt edhe një akademi përkujtimore.
Gjeni poshtë kronikën e plotë të Klan Kosovës: