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Drenica dhe Llapi do të përballen në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës, në një sfidë ku të dyja skuadrat kërkojnë pikë të rëndësishme.
Drenica nuk e kanë nisur në mënyrën më të mirë sezonin, pasi pas gjashtë ndeshjeve të zhvilluara kanë grumbulluar vetëm gjashtë pikë, transmeton Klankosova.tv.
Start edhe më i vështirë ka qenë për Llapin, që aktualisht ka vetëm tri pikë dhe gjendet në pjesën e poshtme të tabelës.
Para ndeshjes janë publikuar edhe formacionet startuese të të dyja skuadrave.
Drenica: Ymeri, A. Veliqi, Dervishaj, Hamiti, Limani, Lushtaku, Mehmeti, Kote, E. Veliqi, Durmihsaj, Vojvoda.
Llapi: Laroshi, Aliu, Jaha, Hasani, Ademi, Ramadani, Blakçori, Maloku, Xhaka, Sorensen, D’Almedida.