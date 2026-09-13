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Drenica ka regjistruar fitoren e parë këtë sezon, pasi ka mposhtur Vushtrrinë me rezultat të thellë 0-3 në Superligën e Kosovës.
“Kuqezinjtë” e nisën më mirë ndeshjen dhe kaluan në epërsi në minutën e 13-të, me Altin Vojvodën që shënoi pas asistimit të Limanit.
Drenica vazhdoi të ishte skuadra më e rrezikshme, ndërsa epërsinë e dyfishoi Donat Mehmeti në minutën e 78-të me një gol të bukur, transmeton Klankosova.tv.
Fitoren e mysafirëve e vulosi Osman Mëziu, i cili realizoi nga pika e bardhë në minutën e 89-të.
Pas kësaj fitoreje, Drenica ngjitet në vendin e shtatë me gjashtë pikë, ndërsa Vushtrria mbetet e vetmja skuadër në elitën e futbollit kosovar pa pikë.