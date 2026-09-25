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Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka thënë se është krenar me Asamblenë e Komunës së Drenasit, e cila njëzëri ka miratuar një deklaratë lidhur me aktgjykimin e shkallës së parë të Dhomave të Specializuara ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Në deklaratë, Kuvendi i Drenasit shpreh mospajtimin e thellë me aktgjykimin e 16 shtatorit, duke e konsideruar atë të padrejtë dhe të pabazuar.
Në të thuhet se vendimi duhet të shqyrtohet përmes mjeteve juridike që u janë në dispozicion palëve, transmeton Klankosova.tv.
Kuvendi i kësaj komune thekson se përgjegjësia individuale nuk duhet të interpretohet si fajësim kolektiv për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe luftën e popullit të Kosovës për çlirim.
Po ashtu, në deklaratë thuhet se Kuvendi njeh vuajtjet e viktimave civile dhe familjeve të tyre, duke kërkuar që krimet e provuara me fakte të trajtohen me objektivitet.
Kuvendi ka shprehur solidaritet me familjet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit, Jakup Krasniqit, Pjetër Shalës dhe Salih Mustafës, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të Drenasit që qëndrimet e tyre t’i shprehin në mënyrë të qetë, paqësore dhe institucionale.
Në fund të deklaratës është vendosur mesazhi: "Jo në emrin tim”.