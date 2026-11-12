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Me urdhër të SPAK, Drejtori i Spitalit Rajonal të Fierit, Arben Voja është arrestuar.
Ai po hetohej nga Prokuroria e Fierit për tjetërsimin e 44 mijë metrave katrorë tokë shtetërore, që i janë dhënë një biznesmeni për ndërtimin e një impianti fotovoltaik.
Hetimi lidhet me periudhën kur Voja drejtonte Kadastrën e Fierit, raporton Top Channel, transmeton Klankosova.tv
Lidhur me rastin, raportohet të jenë arrestuar edhe një ish-jurist i Kadastrës, një hartografe, një notere, ndërsa në pyetje po merren edhe punonjës të tjerë të institucionit.
Aktualisht, Voja po qëndron në ambientet e policisë së Fieit, ndërsa po merret në pyetje nga dy prokurorë të SPAK.