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Raporti i Progresit për vitin 2026 e rendit drejtësinë ndër fushat më të dobëta në Kosovë.
Në vlerësimin për funksionimin e gjyqësorit, Komisioni Evropian ka konstatuar se, në përgjithësi, nuk është shënuar përparim.
Megjithatë, ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, duket se nuk e sheh këtë vlerësim si shqetësues në tërësi, transmeton Klankosova.tv
Në Kuvend, ku po mbahet seanca për Raportin e Progresit, ajo tha se raporti ka evidentuar mungesën e përparimit, por jo edhe ndonjë regres në funksionimin e gjyqësorit.
“Për funksionimin e gjyqësorit në tërësi, në përgjithësi nuk ka shënuar përparim, mirëpo jo që ka bërë hapa mbrapa”, tha Gërvalla.
Ndërkaq, në raport theksohet se ndikimet e papërshtatshme nga interesat politike, ekonomike dhe faktorë të tjerë vazhdojnë të pengojnë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit të drejtësisë.
Po ashtu, bëhet e ditur se paketa e ligjeve për reformimin e drejtësisë ende nuk është miratuar./Klankosova.tv