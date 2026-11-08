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Ndeshja e së dielës në “Old Trafford” ka qenë tërësisht dramatike në përballjen ndërmjet Manchester United dhe Aston Villa.
Skuadra e Manchester Unitedit ka barazuar 4:4 ndaj Aston Villas, në ndeshjen e vlefshme për javën e 10-të në Premier League.
Nga 0:2, në 2:2, më pas në 2:4, duke barazuar më pas United në minutat e fundit në 4:4.
Golin për 4:4 e shënoi Dorgu në sekondat e fundit të ndeshjes.
Golat tjerë në këtë mbrëmje për Manchester Unitedin i shënuan: Zirkzee, Bruno Fernandes dhe Youri Tielemans.
Kurse, për Aston Villan, golat i shënuan: Nicolas Jackson, McGinn, Alysson dhe Leon Goretzka.
Me këtë barazim, Manchester Unitedi shkon në kuotën e tetë pikëve në pozitën e 18-të.