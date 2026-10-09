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Borussia Dortmundi dhe Werder Bremeni barazuan 2-2 në një ndeshje dramatike të vlefshme për Bundesligë.
Daniel Svensson kaloi Dortmundin në epërsi në minutën e 80-të, ndërsa Nico Schlotterbeck shënoi për 2-0 në minutën e 85-të.
Werder Bremeni reagoi fuqishëm, me Ludovit Reis që ngushtoi rezultatin në minutën e 88-të.
Niclas Füllkrug realizoi në minutën e 90+2-të, duke vulosur barazimin 2-2.
Dortmundi lëshoi një epërsi prej dy golash, ndërsa Werder Bremeni fitoi një pikë të rëndësishme në luftën për mbijetesë.