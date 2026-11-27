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Gazetarja e Klan Kosova Gresa Nitaj ka zbuluar disa nga zhvillimet që pritet të shoqërojnë Prime-in e sotëm të Big Brother VIP Kosova 5, i cili, sipas saj, do të jetë njëri ndër spektaklet më të forta të këtij edicioni.
Duke komentuar zhvillimet e shtëpisë më të famshme në vend, Nitaj bëri të ditur se sonte do të transmetohen disa përplasje mes banorëve, përfshirë edhe atë mes Antonetës dhe Nichit.
“Të gjitha befasitë dhe surprizat dua t’ia lë Vëllait të Madh, pasi do të jetë njëri ndër Prime-t më të forta që do të dominojë sonte nga fillimi. Shumë dinamika dhe përplasje janë rezervuar për t'u shfaqur sonte. Pa tjetër që njëri nga banorët do ta lërë shtëpinë, pas televotimit të hapur ditën e hënë. Në anën tjetër, do ta kemi edhe një përballje të fortë mes Antonetës dhe Nichit. Mbetet të shihet se si do të sqarohet kjo dyshe”, ka thënë Nitaj.
Nitaj bëri të ditur gjithashtu se gjatë Prime-it të sotëm do të ketë ndëshkime për banorët që nuk u janë përmbajtur rregullave të shtëpisë.
Ajo paralajmëroi edhe një rrëfim nga njëri prej banorëve, i cili pritet të jetë pjesë e zhvillimeve të spektaklit.
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