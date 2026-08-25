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Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzën ndaj Fatmir Shehollit, të cilin e ngarkon për dy vepra penale. Dosja prej 80 faqesh përmbledh prova të ndryshme materiale që e inkriminojnë Shehollin në veprimtarinë e kundërligjshme.
Përveç spiunazhit, ai akuzohet edhe për shantazh ndaj biznesmenit Arben Jetullahu, të cilin e kishte dëmtuar me mbi 13 mijë euro, nën kërcënimin se do t’i publikonte në media video-incizime e informacione që ia dëmtojnë reputacionin.
Në dosjen që e posedon Klan Kosova, thuhet se nga viti 2022 e deri në muajin dhjetor 2022, duke përshirë edhe periudhën sa ndodhej në paraburgim, me qëllim përfitimin pasuror, Sheholli ka shantazhuar të dëmtuarin.
Ai e ka detyruar Jetullahun të veprojë në dëm të pasurisë së tij, duke i kërkuar para gjoja në emër të huazimit dhe se pastaj përmes kërcënimit se në rast të mosdhënies së parave do të publikonte në media informacionet kundër tij.
Gjithnjë sipas aktakuzës, këto veprime të Shehollit janë vërtetuar përmes masave të fshehta hetimore, ku vërtetohet se gjatë periudhës sa Sheholli ka qenë në paraburgim, përmes një familjari të tij ka dërguar porosi kërcënuese duke kërkuar shumën mujore prej 700 euro euro me paralajmërimin se në të kundërtën publikon video-incizimet.
Sipas aktakuzës, i dëmtuari nga frika, përmes një punëtori tij i ka dorëzuar te familjari i Shehollit shumën e parave prej 500 euro.
"I pandehuri Fatmir Sheholli, gjatë vitit 2022, e në vazhdimësi deri në muajin dhjetor 2025, përfshirë edhe periudhën sa ndodhej nën masën e paraburgimit, i njëjti me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, e ka shantazhuar tani të dëmtuarin Arben Jetullahu, pronar i një biznesi në Republikën e Kosovës, duke e detyruar të veprojë në dëm të pasurisë së tij në shumën që tejkalon 13,000.00 euro, duke i kërkuar para kinse në emër të huazimit, përmes kërcnimit se, në rast të mosdhënies së parave, do të publikonte në media video-incizime dhe informacione që do t’i dëmtonin rëndë nderin, reputacionin dhe autoritetin e të dëmtuarit.
...çka këto veprime të të pandehurit janë vërtetuar edhe përmes rezultateve mbi zbatimin e masave të veçanta hetimore, të urdhëruara nga gjykata kompetente, gjatë të cilave janë siguruar komunikime dhe porosi kërcënuese të të pandehurit drejtuar të dëmtuarit, edhe periudhën gjatë së cilës i pandehuri ndodhej nën masën e paraburgimit, kur, përmes një familjari të tij, të dëmtuarit i ka dërguar porosi kërcënuese, duke i kërkuar pagesë mujore në shumën prej 700.00 euro, me paralajmërimin se, në të kundërtën, do të publikonte një video-incizim që do t’ia dëmtonte rëndë nderin, reputacionin dhe autoritetin, ndërsa si pasojë e këtyre kërcënimeve dhe nga frika e realizimit të tyre, i dëmtuari, përmes një punëtori të tij, ia ka dorëzuar familjarit të të pandehurit shumën prej 500.00 euro. “
Këto komunikime, sipas raportit, evidentojnë përpjekjet e Shehollit për të përdorur materiale komprometuese dhe persona të tretë për të ushtruar ndikim dhe presion ndaj Jetullahut, në këtë rast i dëmtuar. /Klankosova.tv