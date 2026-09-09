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Materialet që i grumbulloi, pretendon se janë prova për tri vepra penale.
Këto, Haki Abazi po i çon si kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të mërkuren, kundër ish-shefit të tij me bashkëpunëtorë.
Kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin, e kabinetin e tij, ish-zëvendëskryeministri iu drejtua organit kryesor të hetimit.
Në dokumentin që u dorëzua në Speciale, Abazi kërkon verifikimin për keqpërdorimin e pozitës, pengim të funksionimit institucional dhe mosekzekutim të vendimeve gjyqësore.
Poashtu, kërkohen masat për sigurimin e të pandehurit në mbrojtje të rendit.
Abazi pretendon se kjo po bëhet qëllimshëm për të bllokuar institucionet e vendit.