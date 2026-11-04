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Borussia Dortmundi ka shënuar fitore me rezultat 2–1 ndaj Real Betisit, në një përballje të luftuar të Ligës së Kampionëve.
Skuadra gjermane arriti të marrë tri pikët përballë një kundërshtari të fortë spanjoll, duke vazhduar garën për një pozitë sa më të mirë në fazën e ligës.
Real Betisi u përpoq të largohej me rezultat pozitiv nga Gjermania, por Dortmundi arriti ta ruajë epërsinë dhe të sigurojë fitoren para tifozëve të tij.
Me këtë sukses, verdhezinjtë marrin tri pikë të rëndësishme në Ligën e Kampionëve.
Betisi zë vendin e 11-të, kurse Dortmundi të 12-tin me nga 9 pikë respektivisht. /Klankosova.tv