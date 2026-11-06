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Influencerja Doresa ka vazhduar me kritika të ashpra ndaj banorës Jonës, duke ia rikujtuar edhe rastin kur bashkëshorti i saj ishte përballur me kancer.
Doresa i ka përmendur Jonës se në atë kohë kishte bërë postime në rrjete sociale, duke pretenduar se ajo po gënjente për sëmundjen e bashkëshortit.
Përplasja mes tyre po vazhdon të jetë e ashpër, ndërsa në Living ndodhet edhe influencerja Lejla, e cila ka nisur ta kritikojë Jonën për ofendimet që, sipas saj, i kishte bërë vite më parë në rrjetet sociale.