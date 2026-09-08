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Kryeprokurori i Ukrainës, Ruslan Kravchenko, ka dhënë dorëheqje për shkak të akuzave për korrupsion në lidhje me qendrat e thirrjeve të paligjshme në vend.
Kjo vjen pas një kontrolli në zyrat e tij gjatë fundjavës nga hetuesit ukrainas të antikorrupsionit, të cilët thanë se kishin identifikuar një skemë pastrimi parash të udhëhequr nga një zyrtar në zyrën e Kravchenkos.
Në letrën e tij të dorëheqjes, Kravchenko tha se nuk donte që pozicioni i tij të përdorej si një "mjet për konfrontim politik" dhe iu referua një postimi të mëparshëm në të cilin ai i hodhi poshtë pretendimet si "të pabazuara".
Skandalet e korrupsionit kanë përfshirë Kievin gjatë gjithë luftës kundër Rusisë, me akuza të drejtuara ndaj disa anëtarëve të rrethit të ngushtë të Presidentit Volodymyr Zelensky, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Byrosë Kombëtare Kundër Korrupsionit (Nabu) të Ukrainës dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar Kundër Korrupsionit (Sap), rrjeti në zyrën e Kravchenkos mori para për të mbrojtur qendrat e thirrjeve që kryenin mashtrime telefonike dhe "pastruan miliona në asete".
Paratë u përdorën më pas për të blerë prona, bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë, sipas Nabu.
Kravchenko lëshoi një deklaratë të dielën në mbrëmje duke i hedhur poshtë akuzat si "plotësisht të pabazuara" dhe mohoi çdo shkelje.
Ai paraqiti dorëheqjen një ditë më vonë, duke falënderuar Zelenskyn dhe parlamentin ukrainas për "besimin" e tyre. Presidenti ukrainas ende nuk ka komentuar publikisht për dorëheqjen.