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Donjeta Sadiku ka siguruar finalen e Lojërave Mesdhetare “Taranto 2026”, pas një paraqitjeje të fuqishme në gjysmëfinale.
Boksierja kosovare triumfoi ndaj grekes Sofia Legaki në kategorinë deri në 60 kilogramë, duke dominuar gjatë gjithë meçit.
Sadiku e dërgoi kundërshtaren në numërim si në raundin e parë, ashtu edhe në të dytin.
Në finale, e cila zhvillohet nesër, Donjeta do të përballet me boksieren serbe Kristina Kuluhova, e cila gjithashtu triumfoi në gjysmëfinalen e saj.
Në finale, Sadiku do të përballet me Kristina Kuluhovën, e cila garon për Serbinë, por është me origjinë ruse.