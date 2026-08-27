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Donjeta Sadiku ka bërë një tjetër paraqitje të jashtëzakonshme në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke mposhtur bindshëm boksieren greke Sofia Legaki në gjysmëfinale të kategorisë deri në 60 kilogramë.
Me këtë triumf, Sadiku ka siguruar finalen e madhe dhe tashmë është vetëm një fitore larg medaljes së artë në Taranto.
Gazetarja, Alberta Gjini tha se boksierja nga Kosova do të përballet sot me boksieren ruse që përfaqëson Serbinë Kristina Kuluhova.
"Sot ka një përballje shumë të fortë me një... me origjinë ruse faktikisht por që përfaqëson Serbinë. Kjo do të jetë ndeshja e saj që shpresojmë të dalë edhe me fitore sepse kur ka ndeshje të tilla neve na bëhet zemra mal", tha ajo.
Sadiku tashmë ka siguruar medaljen e argjendtë, por synimi i saj mbetet fitorja në finale dhe sigurimi i medaljes së artë për Kosovën.