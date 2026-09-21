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Boksierja kosovare, Donjeta Sadiku, e ka nisur në mënyrën më të mirë aventurën e saj në Kampionatin Evropian të boksit.
Sadiku nuk i la shumë hapësirë kundërshtares së saj ruse, Alina Pushkar, duke e mposhtur bindshëm me rezultat 5:0.
Në duelin e zhvilluar në Sofje të Bullgarisë, ajo ishte superiore gjatë të tria raundeve, duke treguar qetësi, saktësi dhe kontroll të plotë të përballjes.
Kosovarja e rriti presionin në raundin e dytë, kur arriti ta rrëzojë Pushkarin, duke i dhënë edhe një tjetër sinjal të qartë për epërsinë e saj në ring.
Pas përfundimit të tri raundeve, pesë gjyqtarët votuan në favor të Sadikut, duke i dhënë fitoren me rezultat të pastër 5:0.
Sadiku garon në kategorinë deri në 60 kilogramë dhe me këtë fitore siguron kalimin në fazën tjetër të Kampionatit Evropian “Sofje 2026”.
Boksierja kosovare tashmë e pret përballja e radhës, me synimin për të vazhduar rrugëtimin drejt medaljes.
Fitorja ndaj Pushkarit është një nisje premtuese për Sadikun, e cila në Sofje synon të shkojë sa më larg në këtë garë evropiane.