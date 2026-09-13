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Donald Trump ndodhet ende në Republikën e Irlandës në kuadër të vizitës së tij dyditore në vend.
Presidenti amerikan do ta kalojë ditën në "Trump International Golf Links" në Doonbeg, të qarkut Clare, me rastin e turneut "Irish Open", shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Të shtunën, ai u takua me Presidenten e Irlandës, Catherine Connolly.
Gjatë një takimi me Michael Martin, kryeministrin e Irlandës në Dublin, Trump u shpreh para gazetarëve se do të dëshironte të shihte një Irlandë të bashkuar.
Ai do të niset nga Aeroporti i Shannon-it të dielën në mbrëmje.