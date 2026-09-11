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Reperi i njohur Don Xhoni i është bashkuar mbështetjes për Marshin për Liri, që do të mbahet më 12 shtator, nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Përmes një postimi publik, Don Xhoni ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen marshit dhe të jenë pjesë e thirrjes së përbashkët për liri dhe drejtësi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin, transmeton Klankosova.tv.
Mbështetja e Don Xhonit i shtohet zërit të shumë artistëve, figurave publike, veteranëve, familjeve të dëshmorëve, organizatave dhe qytetarëve që gjatë ditëve të fundit kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe në marsh.