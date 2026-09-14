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Dominim total, amerikanet shpallen kampione të botës për herën e pestë radhazi
Asnjë surprizë në fund të Kupës së Botës në basketboll për femra. SHBA-ja e përmbysi Francën në pjesën e dytë dhe siguroi një tjetër titull të madh, duke vazhduar dominimin e saj në skenën ndërkombëtare.
Amerikanet triumfuan 97-79 ndaj Francës në finalen e zhvilluar të dielën në Berlin të Gjermanisë, duke e mbyllur turneun me medaljen e artë për të pestën herë radhazi.
Ndeshja nuk nisi aspak në favor të SHBA-së. Franca ishte skuadra më e mirë në pjesën e parë dhe në një moment arriti të krijojë një epërsi prej 14 pikësh. Megjithatë, pas pushimit gjithçka ndryshoi.
SHBA-ja rriti ndjeshëm ritmin, përmirësoi lojën në të dyja anët e parketit dhe nisi të ngushtojë diferencën. Në pjesën e dytë, amerikanet morën kontrollin e plotë të takimit dhe në fund siguruan një fitore të thellë me 18 pikë diferencë.
Në qendër të suksesit amerikan ishte Breanna Stewart. Basketbollistja realizoi 22 pikë, 10 kërcime dhe katër asistime, duke regjistruar një double-double dhe duke udhëhequr skuadrën drejt titullit.
Për Stewart, ky ishte titulli i katërt i Kupës së Botës në karrierë. Ajo u shpall gjithashtu MVP e turneut, duke e fituar këtë çmim për herë të dytë në një Kupë Bote.
Finalja e Berlinit ishte një tjetër kapitull i rivalitetit mes SHBA-së dhe Francës. Dy skuadrat ishin përballur edhe në finalen e Lojërave Olimpike të Parisit në vitin 2024, ku amerikanet kishin fituar me vetëm një pikë, 67-66.
Trajnerja e SHBA-së, Kara Lawson, vlerësoi reagimin e skuadrës në momentet vendimtare.
“Jam vërtet krenare me lojtaret tona, ato ia dolën ta përfundojnë këtë punë. Në momentet më të rëndësishme, ato vazhdojnë të luajnë në nivelin e tyre më të mirë”, deklaroi Lawson.
Edhe Stewart e cilësoi grupin e kësaj skuadre si të veçantë, duke theksuar forcën që treguan lojtaret përballë vështirësive gjatë turneut.
“Kam qenë me fat që kam luajtur me shumë lojtare të jashtëzakonshme dhe ky grup ishte vërtet i veçantë. Mënyra se si u vumë në provë, si në parket ashtu edhe jashtë tij, dhe mënyra se si vazhduam të përballeshim me gjithçka, më bën shumë krenare për to”, u shpreh ajo.
Me këtë triumf, SHBA-ja konfirmoi edhe një herë statusin e saj si forca kryesore e basketbollit botëror për femra.
“Ne jemi standardi. Kështu ka qenë gjithmonë. Dhe po vazhdojmë ta bëjmë këtë, veçanërisht me këtë medalje të artë. Nuk duhet ta harrojmë këtë. Gjithmonë ka të bëjë me ne”, përfundoi Stewart.