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Dollari amerikan po shkon drejt javës së tretë radhazi me rritje, ndërsa tregjet financiare globale përballen me shqetësime të shtuara për inflacionin, çmimet e larta të naftës dhe gjendjen fiskale të disa vendeve evropiane.
Euro ka zbritur pranë nivelit më të ulët në 17 muaj, ndërsa investitorët po orientohen drejt monedhave që konsiderohen më të sigurta, shkruan Alsat.mk, transmeton klankosova.tv.
Në tregun e obligacioneve, rendimenti i obligacioneve 10-vjeçare të Thesarit amerikan arriti të enjten nivelin më të lartë që nga viti 2002, përpara se tregu të stabilizohej.
Vëmendja tashmë është përqendruar te të dhënat e punësimit në Shtetet e Bashkuara, të cilat pritet të japin sinjale të reja mbi politikën e ardhshme të Rezervës Federale.
Ndërkohë, çmimi i naftës Brent vazhdon të qëndrojë mbi 100 dollarë për fuçi. Investitorët po ndjekin me kujdes edhe zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ndërsa pasiguria në tregjet ndërkombëtare mbetet e lartë.