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Komisioni Evropian tashmë i vulosi rregullat e reja për zgjerimet e ardhshme të Bashkimit Evropian.
Me këtë mekanizëm vendet që synojnë të hyjnë në BE, gjashtë republika të Ballkanit Perëndimor, sikur dhe Ukraina e Moldavia, mes tjerash përfshiheshin më herët në politikat e programet evropiane.
Blloku që tani i ka 27 vende anëtare do kishte mekanizma më të fuqishëm mbrojtës në rast se një shtet i ri anëtar devijon nga zotimet e tij pas anëtarësimit.
Dokumenti me klauzola të forta mbrojtëse derisa përfshinë edhe përafrimin e plotë me politikën të jashtme e të sigurisë, veçanërisht sa u përket sanksioneve, ku përafrimi i vendeve kandidate siç është Serbia, ka ngecje të plotë.
KE-ja pritet ta paraqesë paketën e re të zgjerimit më 28 tetor, me udhërrëfyes për Malin e Zi, Shqipërinë, Moldavinë dhe Ukrainën, kurse Kosova, Bosnja, Maqedonia e Veriut e Serbia, janë jashtë tani.
Madje, prej gjitha vendeve të rajonit, Kosova nuk e ka statusin e vendit kandidat, ndonëse aplikimi për këtë u bë në muajin dhjetor 2022.