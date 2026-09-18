Lajmet e fundit
Në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë, po mbahet ceremonia përkujtimore për mjeken, veprimtaren dhe ish-deputeten e Kuvendit të Kosovës, Flora Brovina.
Në fjalën përkujtimore në emër të Odës së Mjekëve të Kosovës, doktori Pleurat Sejdiu tha se e ndjera me të drejtë u quajt ‘Luaneshë Shqiptare’, transmeton Klankosova.tv.
“Të gjithë ata që e njohën, e dinë që doktoresha Flora ishte shëruese e vërtetë. Me të drejtë u quajt Luaneshë Shqiptare. Ajo mori përgjegjësi që t’i mbronte luanët e vegjël të Kosovës”, tha ai.
Pos tjerash, doktori foli për jetën, veprën dhe kontributin shumëvjeçar të Flora Brovinës në mjekësi.
“Familje e nderuar, të jeni krenarë për nënën, shtyllën e shtëpisë suaj. Është nder për ne që e kemi njohur, ndërsa ju që jeni brumosur nga ajo, të jeni gjithmonë faqebardhë, gjithmonë kokëlartë. Pusho në paqe luanesha jonë”, u shpreh doktori.