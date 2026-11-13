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Dogana e Kosovës ka konfiskuar 952.54 gramë ari të përpunuar, në vlerë të përafërt prej 120 mijë eurosh, gjatë kontrolleve të realizuara në tri argjendari në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Doganës, ari është zbuluar në njërën prej argjendarive, për të cilin janë ndërmarrë veprimet përkatëse ligjore.
Ndërkaq, në një argjendari tjetër është konstatuar prania e rreth pesë kilogramëve ari të pashenjëzuar, pa vulat përkatëse të kontrollit dhe shenjëzimit., transmeton Klankosova.tv
Lidhur me këtë rast, Dogana ka kërkuar asistencën e Inspektoratit kompetent të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT).
Bëhet e ditur se inspektorët kanë marrë në trajtim sasinë e identifikuar për verifikim dhe shenjëzim, në përputhje me legjislacionin në fuqi.