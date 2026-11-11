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Dogana e Kosovës ka publikuar pamjet e dhjetëra armëve të gjata, që iu kapën një shtetasi gjerman, në rajonin e Gjilanit, pas një aksioni të Policisë me Prokurorinë Speciale.
43 armë, përfshirë 42 pushkë automatike të tipit AK-47 (Kallashnikov), u zbuluan gjatë kontrollit me skaner të automjetit me targa të huaja.
Sipas njoftimit të Doganës, gjatë kontrollit të automjetit janë zbuluar gjithsej 42 pushkë automatike të tipit AK-47, një pushkë e tipit Walther, e kalibrit 12 mm, si dhe 41 karikatorë për armët e tipit AK-47.
Sipas njoftimit, zbulimi është bërë falë pajisjeve moderne skanuese dhe angazhimit të zyrtarëve doganorë, të cilët kanë identifikuar ngarkesën e dyshimtë gjatë procesit të kontrollit.
Pas zbulimit të armëve, rasti është trajtuar në bashkëpunim dhe koordinim me Policinë e Kosovës dhe institucionet kompetente të drejtësisë, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.
Detajet e rastit i gjeni në linkun e mëposhtëm.